Подросток поджег трансформаторную подстанцию в Полюстрово

Школьнику давал указания неизвестный куратор.

Источник: Комсомольская правда

Транспортные полицейские задержали школьника, который устроил пожар на железнодорожной станции Полюстрово в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

— Юноша использовал бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Объектом атаки стала трансформаторная подстанция, — уточнили в транспортной полиции.

Подростка вычислили совместными усилиями сотрудников линейного отдела МВД на транспорте, районной полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что 15-летний местный житель действовал не сам — указания он получал через мессенджер от неизвестного куратора.

В отношении юного поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы. Позже дело передадут для дальнейшего расследования в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.