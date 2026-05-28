Подросток поджег трансформаторную подстанцию в Полюстрово

Транспортные полицейские задержали школьника, который устроил пожар на железнодорожной станции Полюстрово в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
— Юноша использовал бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Объектом атаки стала трансформаторная подстанция, — уточнили в транспортной полиции.
Подростка вычислили совместными усилиями сотрудников линейного отдела МВД на транспорте, районной полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что 15-летний местный житель действовал не сам — указания он получал через мессенджер от неизвестного куратора.
В отношении юного поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы. Позже дело передадут для дальнейшего расследования в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.