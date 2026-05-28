В Гвардейске сгорел «Фольксваген»

В Гвардейске на Калининградской улице сгорел автомобиль. О пожаре, который случился 27 мая в 23.15, сообщили в областном МЧС.
В автомобиле «Фольксваген Пассат» выгорел моторный отсек. Площадь пожара составила 1 кв. м. Причину пожара предстоит выяснить.
На месте работали три сотрудника МЧС, пострадавших нет.
