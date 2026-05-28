Пригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллиона

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. В Саках задержали подозреваемого в мошенничестве по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», который забрал у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Источник: МВД по Республике Крым

Так, 21-летний безработный житель Севастополя в интернете наткнулся на объявление о работе курьером. Его задача сводилась к тому, чтобы забрать деньги у 75-летней пенсионерки в Сакском районе и перевести их в криптовалюту. За выполнение этого задания ему полагалось десять тысяч рублей, рассказали в МВД.

«Все развивалось по отработанному сценарию: женщине внезапно позвонил незнакомец и с напором сообщил шокирующую новость — ее дочь попала в аварию. Звонивший добавил, что для ремонта автомобиля нужны срочные деньги, в противном случае ее дочь привлекут к уголовной ответственности. Охваченная страхом, пенсионерка не смогла трезво оценить ситуацию: она отдала все свои сбережения — 1 100 000 рублей — курьеру, который вскоре приехал к ней на такси», — рассказали в МВД.

Позже женщина связалась с дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Семья обратилась в полицию. Оперативники в кратчайшие сроки установили подозреваемого и задержали его.

«Следственным отделом МО МВД России “Сакский” в отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество в крупном размере”. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в пресс-службе.

Ранее в Ялте задержали двоих подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. В Крым на «заработки» они приехали из Дагестана.

В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем «безопасный счет» и «родственник попал в ДТП».

