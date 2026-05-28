В Озерске выявлен новый очаг бешенства животных, введен карантин

Эпизоотический очаг находится в 13 метрах в северном направлении от корпуса 2 дома 79 по улице Кыштымская. Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров.
В середине месяца в этом же городском округе был введен карантин на улице Гаражная (бешенство выявлено у собаки).
Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 календарных дней «после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа восприимчивого животного», говорится в документе. Местным властям и ветстанции рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.