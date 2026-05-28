44-летняя жительница Самарской области украла у подруги 600 тысяч рублей

Под Самарой дружеское застолье завершилось крупной кражей.

Источник: ГУ МВД

Жительница Волжского района Самарской области обратилась в полицию с заявлением, что из ее дома в поселке Самарский похитили около 600 тысяч рублей. Накануне женщина пригласила к себе друзей. Одному из гостей понадобились деньги. Хозяйка дома принесла шкатулку с наличными, а потом оставила ее на подоконнике.

«Полицейские установили и опросили свидетелей, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук на месте преступления», — рассказали в МВД Самарской области о расследовании это кражи.

Оказалось, что деньги похитила 44-летняя подруга хозяйки дома. Она объяснила свой поступок тем, что испытывала материальные трудности. Гостья незаметно забрала наличку из шкатулки и спрятала в карман. Она планировал их потратить, но не успела — деньги изъяли полицейские и вернули законной владелице.

На подругу завели уголовное дело за кражу, суд приговорил ее к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

СК