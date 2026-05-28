Петербуржец получил три года условно за донаты запрещенному ФБК

По версии следствия, подсудимый, разделявший идеи организации, в августе 2021 года перешел по ссылке под видеозаписью с призывом о пожертвованиях и перевел 300 рублей, подключив ежемесячное автоматическое списание. Таким образом с августа 2021 года по февраль 2022-го он перечислил на счет запрещенному ФБК в общей сложности 2100 рублей.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учел, что мужчина ранее не был судим, помогает участникам СВО, имеет на иждивении двоих малолетних детей и активно содействовал расследованию. Ему назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком — если за эти три года он не совершит правонарушений, судимость будет погашена, а наказание аннулировано.