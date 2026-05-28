Тренер по бодибилдингу из Гродно получил 4,5 года колонии усиленного режима

Фигурантом уголовного дела стал 48-летний житель Гродно, который в 2025 году через интернет купил шесть пачек таблеток и перепродал их четверым знакомым. Эксперты нашли в препарате запрещенные сильнодействующие вещества, которые не относятся к наркотикам, психотропам или их аналогами.
Задержанному инкриминировали повторное незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ. Свою вину на суде он признал частично. Обвиняемый позиционирует себя тренером и утверждал, что готовит спортсменов к соревнованиям по бодибилдингу, что невозможно осуществить без препаратов.
— Мужчина нарушал установленные законодательством запреты для подготовки спортсменов к соревнованиям, — прокомментировали в прокуратуре.
Ранее гродненец уже был судим за аналогичное преступление. Новое преступление им было совершено в период отсрочки исполнения наказания. Суд признал его виновным и приговорил к 4,5 года заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 150 базовых величин (6750 в мае 2026 года). Мобильный телефон фигуранта конфисковали. Также были взысканы 495 рублей, полученных незаконным путем.