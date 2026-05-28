Мэрия — о трещинах дома на Московском проспекте: «Процесс падения необратим»

Критический уровень раскрытия трещины показал еще один датчик.

Источник: Комсомольская правда

Власти продолжают следить за треснувшим домом № 70 на Московском проспекте. Еще один, уже четвертый по счету, датчик показал критический уровень раскрытия трещины. О приборе, установленном на 11 этаже в падающем доме сообщает пресс-слжуба мэрии Калининграда.

Ширина трещины превысила 10 сантиметров.

«К сожалению, процесс падения необратим!», — говорят в администрации.

Ранее опасный уровень раскрытия трещин показали три датчика из 10.

Жителей дома № 69 на Московском проспекте призывают «немедленно одуматься, взять ответственность за свои собственные жизни и жизни своих детей (которые не виноваты в том, что их родители принимают столь необдуманные решения) и СРОЧНО обратиться за предоставлением временной жилплощади в “мобильный офис” администрации, который уже почти полтора месяца развернут прямо в их дворе».

Отметим, некоторые жильцы съезжать не намерены.

Дом № 68 соединен балконами с падающей высоткой № 70.

