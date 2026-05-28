Уголовное дело возбуждено по факту утопления девочки в Находке

Трагический случай произошёл 27 мая в Находке. На территории частного домовладения на улице Громова имеется искусственный водоём — маленький пруд. Пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, пошла туда купаться и утонула; её нашли в воде уже без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Следователи уже осмотрели место трагедии и сейчас работают с семьёй девочки: изучают условия, в которых она росла и воспитывалась, и оценивают, как обеспечивалась её безопасность. Прокуратура контролирует расследование и со своей стороны дополнительно оценит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Следственный комитет напоминает, что детей до 7−10 лет недопустимо оставлять без присмотра вблизи любых водоёмов, ям с жидким грунтом и ёмкостей с водой. С этого года в Приморье планируют усилить профилактическую работу в этом направлении.
О каждом случае утопления ребёнка жителям региона будут приходить SMS-оповещения. Первый случай гибели ребёнка на воде в этом году произошёл 10 мая в Спасске-Дальнем, где девочка утонула в техническом водоёме.
Напоминаем, в Приморском крае действует региональный запрет на отдых детей до 14 лет на водных объектах без сопровождения взрослых. Малыши до семи лет обязаны купаться со вспомогательными средствами — надувными кругами, нарукавниками, жилетами, даже если они уже умеют плавать.
Штраф за оставление детей в возрасте до 14 лет на водных объектах без присмотра взрослых составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц.