В Перми обнаружили тело подростка во дворе дома

Тело подростка обнаружили во дворе дома, сообщил читатель сайту perm.aif.ru.
Очевидец рассказал, что трагедия произошла в микрорайоне Пролетарский в Перми.
«Такая информация ходит, что тело ребёнка нашли во дворе дома на Пролетарке. Но мало подробностей», — рассказал читатель.
Сайту perm.aif.ru направил запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю. Там подтвердили информацию. На месте работает следователь.
«Следователем СК России устанавливаются обстоятельства смерти подростка», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, 15-летняя девочка, серьёзно травмированная во время урагана в Чайковском, находится в состоянии средней степени тяжести.