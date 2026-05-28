Четыре уголовных дела завели на нетрезвых нижегородцев, повторно севших за руль

Четыре уголовных дела возбуждено в отношении пьяных водителей, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Так, в Сарове инспекторы ДПС остановили 29-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус» с признаками опьянения. Выяснилось, что мужчина уже был осужден за нетрезвое вождение, а срок лишения водительских прав еще не истек.
Еще один случай произошел в Нижнем Новгороде, на подъезде к СНТ «Дружба-1». Там сотрудники Госавтоинспекции задержали 28-летнего мужчину за рулем «Фольксваген Поло». Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Второй водитель также был лишен права управлять автомобилем за аналогичное нарушение в прошлом.
«Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения влечет уже не административную, а уголовную ответственность. Если вы заметили нетрезвого водителя, сообщите об этом по телефонам 102 или 112», — говорится в сообщении.
Напомним, что автомобиль жительницы Нижегородской области конфисковали за повторное вождение в пьяном виде.