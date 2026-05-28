Четыре уголовных дела завели на нетрезвых нижегородцев, повторно севших за руль

Еще один случай произошел в Нижнем Новгороде, на подъезде к СНТ «Дружба-1». Там сотрудники Госавтоинспекции задержали 28-летнего мужчину за рулем «Фольксваген Поло». Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Второй водитель также был лишен права управлять автомобилем за аналогичное нарушение в прошлом.