Смерть депутата и блогера после липосакции: проверку частных клиник потребовали провести в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров попросил проверить частные медцентры после гибели блогера Сауле Базархан во время пластической операции в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По словам депутата Ерлана Саирова, недавние трагические случаи в Актау и Алматы, связанные со смертью пациентов после липосакции, потрясли всю страну и вызвали широкий общественный резонанс.

«Сегодня эти трагедии обсуждает всё общество. И речь идёт уже не просто об отдельных инцидентах, а о вопросах безопасности граждан, качества медицинских услуг и эффективности государственного контроля в сфере эстетической медицины. Напомним, что ещё в 2024 году депутаты Мажилиса поднимали проблему незаконной медицинской деятельности, деятельности псевдоврачей и отсутствия должного контроля в сфере пластической хирургии и косметологии», — заявил Саиров.

В ответ правительство официально признало наличие серьёзных нарушений и привело статистику: только за 2023 год было составлено 674 административных протокола за незаконную медицинскую деятельность. Нарушения подтвердились более чем в 60% проверенных случаев. При этом сегодня в Казахстане пластической хирургией занимаются уже порядка 260 медицинских организаций.

«За красивыми вывесками, агрессивной рекламой и обещаниями “быстрых” процедур скрываются грубые нарушения, безответственность и равнодушие к человеческой жизни. Такие горе-специалисты дискредитируют святую профессию врача. Особую тревогу вызывает то, что после трагических случаев отдельные медорганизации продолжают деятельность через новые юридические лица. Меняется вывеска, меняется ТОО, но адрес, помещение и персонал могут оставаться прежними. Для системы контроля это выглядит как новая клиника с новой лицензией», — добавил Саиров.

В связи с этим он предложил следующие меры:

  1. Провести проверку деятельности частных медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии и эстетической медицины.

  2. Проработать вопрос усиления контроля за выдачей лицензий и повторным открытием медицинских организаций после выявленных грубых нарушений.

  3. Обеспечить публикацию открытой статистики осложнений и смертности после эстетических медицинских вмешательств, а также усилить контроль за рекламой подобных услуг в социальных сетях.

  4. Генпрокуратуре — провести масштабную проверку частных медицинских организаций, оказывающих услуги пластической хирургии и эстетической медицины.