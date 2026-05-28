Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

Удар по детской площадке в Херсоне является сознательной провокацией украинских властей, направленной на отвлечение внимания от недавней трагедии в Старобельске. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В результате обстрела детской площадки в Херсоне погиб мужчина, его супруга и двое малолетних детей получили ранения. По словам главы региона, произошедшее стоит расценивать как намеренную атаку на мирных граждан.
«Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим», — написал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что все причастные к нанесению ударов по мирному населению обязательно понесут ответственность за гибель и ранения людей.
22 мая в результате удара украинских войск по учебному корпусу и общежитию колледжа в луганском Старобельске погиб 21 человек.