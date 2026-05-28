Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по детской площадке в Херсоне сознательной провокацией украинских властей. В результате обстрела погиб мужчина, его жена и двое детей ранены.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Удар по детской площадке в Херсоне является сознательной провокацией украинских властей, направленной на отвлечение внимания от недавней трагедии в Старобельске. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате обстрела детской площадки в Херсоне погиб мужчина, его супруга и двое малолетних детей получили ранения. По словам главы региона, произошедшее стоит расценивать как намеренную атаку на мирных граждан.

«Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим», — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что все причастные к нанесению ударов по мирному населению обязательно понесут ответственность за гибель и ранения людей.

22 мая в результате удара украинских войск по учебному корпусу и общежитию колледжа в луганском Старобельске погиб 21 человек.