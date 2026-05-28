Краснов поручил принять меры для восстановления работы Нижегородского облсуда

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов поручил принять оперативные меры для восстановления работы Нижегородского областного суда. Об этом сообщили «РГ» в пресс-службе ВС.
Краснов подчеркнул, что ночная атака БПЛА, организованная украинскими боевиками, не повлияет на реализацию конституционных прав граждан. Особое внимание председатель Верховного суда акцентировал на необходимости обеспечения безопасного доступа граждан к правосудию и создании защищенных условий для судейского корпуса и работников аппарата суда.
Напомним, сегодня, 28 мая, вражеский дрон попал в здание Нижегородского областного суда. По предварительным данным, никто не пострадал.