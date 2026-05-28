Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Нижнем Новгороде

Одноклассник пнул девочку в спину в коридоре одной из школ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением девочки в школе Нижнего Новгорода. Одноклассник со всей силы ударил ее ногой в спину. Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, инцидент произошел в одной из школ Нижнего Новгорода. В социальных сетях распространилось видео, как 14-летний подросток сначала пнул 13-летнюю одноклассницу, а затем со всей силы ударил ее ногой в спину. От мощного удара девочка рухнула на пол и не смогла самостоятельно подняться. Причиной агрессии якобы стали случайные брызги воды, которыми пострадавшая попала на нападавшего. С травмами школьницу госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Ситуацию контролируют сразу несколько ведомств: прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а сотрудники полиции вызвали родителей нападавшего.