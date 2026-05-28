Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Нижнем Новгороде

Напомним, инцидент произошел в одной из школ Нижнего Новгорода. В социальных сетях распространилось видео, как 14-летний подросток сначала пнул 13-летнюю одноклассницу, а затем со всей силы ударил ее ногой в спину. От мощного удара девочка рухнула на пол и не смогла самостоятельно подняться. Причиной агрессии якобы стали случайные брызги воды, которыми пострадавшая попала на нападавшего. С травмами школьницу госпитализировали.