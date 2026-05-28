«Тело откопали и сожгли, прах рассыпали по городу, который перекопали». Что известно о жутком убийстве иностранца его сожительницей на 22 года старше и ее сыном в Гомеле

МВД раскрыло жуткие подробности убийства иностранца его сожительницей на 22 года старше и ее сыном в Гомеле.
Ранее СК сообщил, что в Гомеле 53-летняя сожительница с сыном были задержаны за жуткое убийство 31-летнего мужчины.
В милиции рассказали, что о пропаже жителя Гомеля стало известно, когда к правоохранителям обратился работодатель мужчины. Правоохранителям потребовалось менее суток, чтобы раскрыть жестокое убийство.
Выяснилось, что у 31-летнего мужчины возник конфликт с его с 53-летней сожительницей. Женщина ударила ножом мужчину, а потом со своим 18-летним сыном перевезла труп в свой частный дом и закопала на участке. После они испугались, что тело найдут, поэтому откопали убитого и сожгли его. Прах рассыпали по огороду, а затем еще перекопали землю.
Мать и сын задержаны, их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц (п. 15, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси).
— Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, — прокомментировали в МВД.
Следователи нашли и изъяли на экспертизу улики в квартире, автомобиле и на приусадебном участке обвиняемой.
Задержанные мать и сын участвуют в следственных действиях.
