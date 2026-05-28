СКР Приморья завел дело после гибели ребенка в Находке

Трагедия произошла 27 мая на территории частного домовладения на улице Горной.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело из-за смерти пятилетней девочки на водоеме в Находке. Трагедия произошла 27 мая 2026 года на территории частного домовладения на улице Горной. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

По версии следствия, на участке имелся искусственный водоем. Ребенок остался без присмотра взрослых и зашел в воду. Ребенок утонул.

Следователи осмотрели место происшествия и проверяют все обстоятельства, включая условия жизни ребенка и то, как взрослые исполняли обязанности по его воспитанию и безопасности.