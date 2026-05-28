В Петербурге 15-летнего школьника задержали за поджог на железной дороге

По версии следствия, вечером 26 мая подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию возле железнодорожной станции Полюстрово в Красногвардейском районе города. В СК подчеркнули, что несовершеннолетний действовал не самостоятельно, а выполнял указания куратора, которые получал через мессенджер.