Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге 15-летнего школьника задержали за поджог на железной дороге

Следственный комитет сообщил о задержании 15-летнего подростка в Петербурге по делу о теракте на железной дороге. Школьник поджег комплексную трансформаторную подстанцию, действуя по инструкциям куратора.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего школьника, которому предъявили обвинение в совершении теракта из-за поджога на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 26 мая подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию возле железнодорожной станции Полюстрово в Красногвардейском районе города. В СК подчеркнули, что несовершеннолетний действовал не самостоятельно, а выполнял указания куратора, которые получал через мессенджер.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения — следствие настаивает на содержании под стражей. Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности организаторов, которые вовлекли подростка в преступную деятельность.