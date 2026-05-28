В Петербурге 15-летнего школьника задержали за поджог на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего школьника, которому предъявили обвинение в совершении теракта из-за поджога на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, вечером 26 мая подросток поджег комплексную трансформаторную подстанцию возле железнодорожной станции Полюстрово в Красногвардейском районе города. В СК подчеркнули, что несовершеннолетний действовал не самостоятельно, а выполнял указания куратора, которые получал через мессенджер.
В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения — следствие настаивает на содержании под стражей. Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности организаторов, которые вовлекли подростка в преступную деятельность.