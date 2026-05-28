Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контрабанду экзотических птиц пресекли в Нижнем Новгороде

Птиц пытались незаконно ввезти через нижегородский аэропорт по поддельным документам без обязательных медицинских тестов.

Попытку незаконного ввоза восьми редких экзотических птиц пресекли в международном аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Живой груз, прибывший из Армении, состоял из охраняемых видов, среди которых были попугаи ара, пальмовый гриф, венценосный орел и орел-скоморох. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

В ходе проведения ветеринарного досмотра специалисты ведомства выявили грубые нарушения санитарных требований ЕАЭС и российского законодательства. В сопроводительных сертификатах полностью отсутствовали отметки об обязательных лабораторных исследованиях птиц на грипп и орнитоз, не было данных о благополучии территории происхождения, а на самих пернатых отсутствовали микрочипы или кольца для идентификации. Кроме того, по закону для личного пользования разрешено ввозить не более двух голов.

В целях обеспечения биологической и эпидемиологической безопасности региона инспекторы Россельхознадзора приняли решение об отказе во ввозе контрабандной партии. Нелегальный живой груз был передан авиаперевозчику и отправлен обратным рейсом в пункт вылета.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уличил нижегородского производителя молочки в фальсификате.