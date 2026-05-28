Контрабанду экзотических птиц пресекли в Нижнем Новгороде

Попытку незаконного ввоза восьми редких экзотических птиц пресекли в международном аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Живой груз, прибывший из Армении, состоял из охраняемых видов, среди которых были попугаи ара, пальмовый гриф, венценосный орел и орел-скоморох. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В ходе проведения ветеринарного досмотра специалисты ведомства выявили грубые нарушения санитарных требований ЕАЭС и российского законодательства. В сопроводительных сертификатах полностью отсутствовали отметки об обязательных лабораторных исследованиях птиц на грипп и орнитоз, не было данных о благополучии территории происхождения, а на самих пернатых отсутствовали микрочипы или кольца для идентификации. Кроме того, по закону для личного пользования разрешено ввозить не более двух голов.
В целях обеспечения биологической и эпидемиологической безопасности региона инспекторы Россельхознадзора приняли решение об отказе во ввозе контрабандной партии. Нелегальный живой груз был передан авиаперевозчику и отправлен обратным рейсом в пункт вылета.
