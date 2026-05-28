Воронежских водителей гидроциклов и катеров оштрафовали за езду по водоёмам

Они передвигались по рекам, являющимися памятниками природы, в период нереста рыбы.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области выявили 13 нарушений режима особой охраны на водных объектах, являющихся памятниками природы. Жители региона передвигались по рекам Воронеж и Усмань на гидроциклах и скоростных катерах в период нереста рыб. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии в среду, 27 мая.

В отношении десяти установленных виновных были составлены протоколы об административных правонарушениях и выписаны штрафы до 4 тысяч рублей.

Ещё трое нарушителей скрылись. Несмотря на это, регистрационные знаки судов были зафиксированы на видео, и материалы уже поступили в полицию. Виновных привлекут к ответственности в судебном порядке. Помимо штрафа им грозит конфискация катеров и гидроциклов.