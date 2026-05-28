Старый тополь упал на припаркованный автомобиль в Хабаровске

Сегодня вечером в Хабаровске ствол старого тополя упал на припаркованный у дома № 11 по улице Гамарника автомобиль «Шкода Рапид». Дерево обрезали несколько лет назад, но неудачно — оно погибло, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хозяина пострадавшей иномарки сейчас пытаются найти соседи. По счастливой случайности в момент происшествия рядом не находились люди.