Старый тополь упал на припаркованный автомобиль в Хабаровске

Сегодня вечером в Хабаровске ствол старого тополя упал на припаркованный у дома № 11 по улице Гамарника автомобиль «Шкода Рапид». Дерево обрезали несколько лет назад, но неудачно — оно погибло, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хозяина пострадавшей иномарки сейчас пытаются найти соседи. По счастливой случайности в момент происшествия рядом не находились люди.
Местные жители несколько раз обращались в управляющую компанию с просьбой спилить трухлявый ствол, представлявший опасность для людей. Сегодня проблема решилась без вмешательства представителей ЖКХ. Кстати, в этой же аллее ближе к улице Запарина пока ещё стоит второй такой же старый умерший тополь.
Напомним, в 2022 году управляющая компания «Амурлифт» в Хабаровске получила крупный штраф за упавшее на девочку-подростка дерево. Инцидент случился 7 сентября этого года во время тайфуна «Хиннамнор» во дворе дома по ул. Краснореченская, 46 около остановки «Заводская».