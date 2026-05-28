Атаковавшие Нижегородскую область дроны ВСУ могли запустить из двух областей

Вечером 28 мая средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Нижегородской областью.

При падении обломков здание суда в областном центре получило повреждения, пострадавших нет. Как сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, дроны, атаковавшие регион, могли быть запущены с территории двух украинских областей.

«Из Харьковской или Сумской области вероятнее всего стартовали беспилотные комплексы в сторону Нижнего Новгорода», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что небольшие беспилотники самолетного типа могут запускать с проезжающих фур. По словам Кондратьева, внутри такого грузового автомобиля может стоять катапульта: операторы поднимают тент, запускают дроны, затем закрывают его обратно и уезжают. В связи с этим он призвал обращать особое внимание на грузовые машины, которые находятся далеко от дорог — например, возле лесополос или полей.

Напомним, что из-за удара БПЛА было принято решение перенести судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском областном суде.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше