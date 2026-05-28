В Красноярском крае суд рассмотрит дело об убийстве женщины ее бывшим

В Енисейский районный суд поступило дело об убийстве женщины. Подозревается в этом ее супруг. Пара прожила вместе почти 30 лет. В 2025 году погибшая Е. набралась смелости уйти, однако мужчина не давал развод. Поэтому фактически бывшие являлись супругами, но жили раздельно.
За месяц до трагедии у Е. началась новая жизнь: она встретила другого и переехала к нему в село Озёрное, что неподалеку от Енисейска.
16 марта 2026 года ее бывший выпил, вооружился огнестрельным оружием и приехал к дому соперника. Ворота оказались незапертыми и он проникнул в жилье. Там мужчина несколько раз выстрелил в сожителя бывшей и один раз в нее. Это был смертельный удар. Женщина скончалась на месте, а мужчину удалось спасти.
Судебное заседание по уголовному делу не назначено.