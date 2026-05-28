Потерпевшие по делу Ивана Геля требуют посадки главы Иловлинского района

Родственники погибшего в пожаре Александра Переярина намерены оспорить приговор Иловлинского райсуда главе района Ивану Гелю. Признанные потерпевшими по делу считают его слишком мягким.
12 мая райсуд вынес Гелю обвинительный приговор, признав его виновным в гибели Переярина, которого глава района отправил на тушение пожара у хутора Стародонского — огонь угрожал не только населенным пунктам, входящим в состав Озерского сельского поселения, но и детскому лагерю. Во время борьбы с пламенем трое специалистов райадминистрации получили сильные ожоги, один погиб.
Следствие обвиняло Геля в превышении должностных полномочий, что повлекло гибель человека. Суд с ним согласился и назначил подсудимому условное наказание на три года с испытательным сроком на два года, а также запретил занимать ему руководящие должности в органах власти.
Родственники погибшего посчитали приговор чрезмерно мягким и намерены добиться, чтобы Геля отправили в колонию на шесть лет, как того требовало гособвинение. Мать Переярина и две его дочери также недовольны тем, что размер компенсации морального вреда суд первой инстанции снизил с 3 млн рублей до 800 тысяч рублей каждой, сообщает v102.ru.
