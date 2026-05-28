После урагана в Челябинской области за помощью к медикам обратились 8 человек

Восемь жителей Челябинской области обратились за медицинской помощью после обрушившегося на регион шторма 27 мая. Об этом сообщили в местном Минздраве.
Состояние всех пострадавших стабильное. В основном врачи диагностировали ушибы и легкие травмы. После осмотра специалистами пациентам назначено амбулаторное лечение.
Чтобы не пострадать в непогоду, Минздрав советует соблюдать простые правила. По возможности сидеть дома. Не выходить на улицу без нужды, особенно в парки и лесополосы. Держаться подальше от рекламных щитов, старых конструкций и проводов. В помещении не стоит стоять возле окон.
Погода бушевала не только в Челябинской области, в Уфе шквалистый ветер повалил семь деревьев, сообщает «Башинформ».