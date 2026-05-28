В Воронеже эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Посетителей ТРК «Арена» в Коминтерновском районе Воронежа эвакуировали утром четверга, 28 мая. На место прибыли пожарные. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Как рассказали корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Подобная ситуация уже происходила в торгово-развлекательном центре. В конце января в здании сработала пожарная сигнализация, после чего по громкой связи прозвучало предупреждение о необходимости покинуть помещение. Как и сейчас, сигнал тревоги оказался ложным.
