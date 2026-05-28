В Симферополе женщине по ошибке вырезали матку после смерти ребенка

У жительницы столицы Крыма преждевременные роды, закончились трагедией — сын, которого они назвали Мишкой, умер, прожив всего день, а ей удалили матку.
— Пять дней я была в отделении реанимации перинатального центра. Медики ошибочно решили, что у меня началось заражение крови, и, чтобы избежать летального исхода, удалили матку, — сообщила КП-Крым Виктория Татуревич.
Крымчанка, когда ее выписали, начала разбираться в этой жуткой истории, которая произошла с ней и ее ребенком в ноябре 2025. В настоящее время идет расследование этого резонансного уголовного дела.
