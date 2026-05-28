Минчанка вызвала милицию после криков соседки, которая пришла на свидание

Жительница Минска спасла соседку, которая кричала на свидании. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Жительница Советского района позвонила на линию 102 после криков соседки о помощи. Как сообщила женщина, мужчина угрожает убийством своей сожительнице.
Сотрудники милиции сразу же выехали по указанному адресу и задержали 33-летнего сотрудника курьерской службы одной из организации Минска. Все случилось в общежитии, куда женщина пришла на свидание к сожителю.
Пострадавшая сообщила, что на протяжении недели на совместных встречах мужчина устраивал ссоры, применял насилие. Он хватал женщину за разные части тела, ударял о мебель, сопровождая все угрозами. Сожительница терпела, но в последний момент начала кричать, звать на помощь. В этот момент ее услышала соседка и обратилась в милицию.
В отношении мужчины завели уголовное дело за угрозу убийством.
