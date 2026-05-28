Минчанка вызвала милицию после криков соседки, которая пришла на свидание

Жительница Минска спасла соседку, которая кричала на свидании.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска спасла соседку, которая кричала на свидании. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Жительница Советского района позвонила на линию 102 после криков соседки о помощи. Как сообщила женщина, мужчина угрожает убийством своей сожительнице.

Сотрудники милиции сразу же выехали по указанному адресу и задержали 33-летнего сотрудника курьерской службы одной из организации Минска. Все случилось в общежитии, куда женщина пришла на свидание к сожителю.

Пострадавшая сообщила, что на протяжении недели на совместных встречах мужчина устраивал ссоры, применял насилие. Он хватал женщину за разные части тела, ударял о мебель, сопровождая все угрозами. Сожительница терпела, но в последний момент начала кричать, звать на помощь. В этот момент ее услышала соседка и обратилась в милицию.

В отношении мужчины завели уголовное дело за угрозу убийством.

