Житель Канска решил не сдавать экзамен в ГАИ и купил поддельные права

В Канске вынесли приговор местному жителю, который приобрел поддельное водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе судов края. В 2022 году С. Лишили прав за пьяную езду. По истечении срока, сдавать экзамен Гуляев не захотел и в июле 2025 года решил приобрести водительское удостоверение в интернете. Мужчина нашел объявление и перевел неизвестному 19 000 рублей. Спустя месяц «липовый» документ был в его почтовом ящике.