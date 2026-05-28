Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Канска решил не сдавать экзамен в ГАИ и купил поддельные права

Жителя Канска осудили за покупку «липовых» прав.

Источник: Комсомольская правда

В Канске вынесли приговор местному жителю, который приобрел поддельное водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе судов края. В 2022 году С. Лишили прав за пьяную езду. По истечении срока, сдавать экзамен Гуляев не захотел и в июле 2025 года решил приобрести водительское удостоверение в интернете. Мужчина нашел объявление и перевел неизвестному 19 000 рублей. Спустя месяц «липовый» документ был в его почтовом ящике.

В январе 2026 года С. остановили сотрудники ГИБДД в Канске. Проверка документов обнародовала истину.

Суд мужчине шесть месяцев ограничения свободы, с установлением определенных ограничений. Также у него конфисковали телефон. Приговор в законную силу не вступил.