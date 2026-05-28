Суд изъял имущество ростовского экс-полицейского на 73 млн рублей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону конфисковал в доход государства активы бывшего сотрудника МВД Сергея Егоркина и связанных с ним лиц. Общая стоимость изъятого превысила 73 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
С 2009 по 2024 год Егоркин проходил службу в системе МВД на разных должностях. Чтобы не декларировать имущество и скрыть реальное положение дел, он переписывал недвижимость и транспорт на третьих лиц. По решению суда в доход государства обращены квартиры, жилые и нежилые помещения, земельные участки, а также денежные средства, эквивалентные стоимости машин и парковочных мест.
Это не единственный иск к бывшему силовику. Сейчас в суде рассматривается еще одно требование прокуратуры — взыскать 15 миллионов рублей солидарно с Егоркина и его бывшего начальника, экс-главы УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. Законность происхождения этих денег они также не смогли подтвердить.
Бывшему руководителю городской полиции Сергею Шпаку, арестованному в марте 2025 года, предъявлены также обвинения в получении взятки и мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он принял от коммерческой фирмы взятку в виде оплаченных туристических путевок стоимостью 263 тысячи рублей за общее покровительство. Также сообщается, что Шпак вместе с подчиненным похитил около 292 тысяч рублей из бюджета, начисляя зарплату сотруднику, который фактически не ходил на работу.