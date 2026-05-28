Суд изъял имущество ростовского экс-полицейского на 73 млн рублей

Бывшему руководителю городской полиции Сергею Шпаку, арестованному в марте 2025 года, предъявлены также обвинения в получении взятки и мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он принял от коммерческой фирмы взятку в виде оплаченных туристических путевок стоимостью 263 тысячи рублей за общее покровительство. Также сообщается, что Шпак вместе с подчиненным похитил около 292 тысяч рублей из бюджета, начисляя зарплату сотруднику, который фактически не ходил на работу.