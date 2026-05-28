Нижегородского «мажора» Сергея Корнилова лишили прав почти на два года

В отношении 21-летнего нижегородца Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП на Похвалинском съезде, вынесено очередное судебное решение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
28 мая 2026 года суд рассмотрел один из административных материалов, составленных полицией в день аварии. Молодой человек признан виновным по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По решению суда сын покойного бизнесмена наказан лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 11 месяцев, а также штрафом в размере 45 000 рублей.
Напомним, в день аварии, 20 мая 2026 года, сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя элитного «Мерседеса» в общей сложности четыре административных протокола. Проблемы с законом у представителя «золотой молодежи» стремительно копятся сразу по нескольким направлениям:
Административный арест: Накануне, 27 мая, Нижегородский районный суд отправил Корнилова под арест на 10 суток за мелкое хулиганство — нецензурную брань и дебош на летней веранде ресторана «Парк Культуры».
Уголовное дело: Молодой человек остается главным фигурантом уголовного дела по ст. 267.1 УК РФ, которое находится в производстве органов МВД. В рамках него судом уже избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (ему запрещено водить машину, пользоваться интернетом, средствами связи и покидать дом по ночам).
Внимание главы СК: Ранее Следственный комитет возбуждал в отношении Корнилова уголовное дело за хулиганство, однако постановление было отменено прокуратурой. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и затребовал доклад.