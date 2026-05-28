Нижегородского «мажора» Сергея Корнилова лишили прав почти на два года

28 мая 2026 года суд рассмотрел один из административных материалов, составленных полицией в день аварии. Молодой человек признан виновным по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По решению суда сын покойного бизнесмена наказан лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 11 месяцев, а также штрафом в размере 45 000 рублей.