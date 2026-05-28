В Прикамье от укусов клещей пострадали более 5,5 тысяч жителей региона

Каждый пятый пострадавший — ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшая неделя в Пермском крае стала рекордной по активности клещей. Число пострадавших от их нападений на жителей региона увеличилось на 72% и достигло с начала сезона 5 579 случаев. Каждый пятый пострадавший — ребенок.

По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали 45,7% инфицированы иксодовым боррелиозом, 2,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом. В 45% случаев нападения произошли при посещении индивидуальных садов, в 36% — при посещении леса, в 19% — на придомовой территории.

Наиболее опасными для посещения остаются: Пермскмий район — 823 обращения в медучреждения, Пермь — 632, Добрянский округ — 325.