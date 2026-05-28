В Швейцарии три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале

Утром 28 мая в подземном переходе железнодорожного вокзала Винтертура вооруженный ножом мужчина ранил трех человек. Полиция кантона Цюрих задержала 31-летнего гражданина Швейцарии. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженный ножом мужчина ранил трех человек в подземном переходе железнодорожного вокзала швейцарского города Винтертур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tages-Anzeiger.

Инцидент произошел утром в среду, 28 мая, около 08:30 по местному времени (09:30 мск). По словам очевидцев, нападавший хаотично бегал по переходу вокзала и наносил удары людям, выкрикивая при этом мусульманские религиозные лозунги.

В результате атаки пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщил представитель полиции кантона Цюрих, нападавшим оказался 31-летний гражданин Швейцарии.