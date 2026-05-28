Загадочно пропавшие дети, не найденные до сих пор

Одна из версий, которую допускали сначала — малышка утонула в водоёме. Однако водолазы тщательно прочесали реку и не нашли тело. При этом на берегу удалось отыскать тапочек ребёнка и одинокий след. Причём этот след вёл в противоположную от реки сторону. За долгие годы поисков родителям поступали звонки и сообщения, а однажды отцу прислали видео с девочкой-подростком, поразительно похожей на подросшую Катю. В 2024 году дело дошло до председателя СК РФ Александра Бастрыкина — поиски возобновили, но результатов нет до сих пор.