Как и Арина Усольцева. Загадочно пропавшие дети, не найденные до сих пор

Пятилетняя Арина Усольцева вместе с родителями Сергеем и Ириной ушла в мини-поход в Кутурчинское Белогорье и словно растворилась в сибирской тайге. Масштабные поиски с участием добровольцев, спасателей и правоохранителей пока не принесли результатов, но не прекращаются до сих пор.
Трагедия семьи Усольцевых — одна из самых резонансных в стране, но, увы, далеко не единственная. Сегодня по всей стране помимо маленькой Арины разыскивают 25 детей. Krsk.aif.ru вспоминает загадочные истории исчезновения ребят, которых не нашли до сих пор.
След оборвался у воды.
Пятилетняя Катя Четина из Пермского края пропала 12 июня 2010 года. Семья вместе с друзьями отдыхала в палаточном лагере на берегу реки Сылва. Девочка играла рядом с родителями, но стоило им на мгновение отвернуться — исчезла.
Одна из версий, которую допускали сначала — малышка утонула в водоёме. Однако водолазы тщательно прочесали реку и не нашли тело. При этом на берегу удалось отыскать тапочек ребёнка и одинокий след. Причём этот след вёл в противоположную от реки сторону. За долгие годы поисков родителям поступали звонки и сообщения, а однажды отцу прислали видео с девочкой-подростком, поразительно похожей на подросшую Катю. В 2024 году дело дошло до председателя СК РФ Александра Бастрыкина — поиски возобновили, но результатов нет до сих пор.
Загадка закрытого города.
Иногда обстоятельства исчезновения кажутся мистическими. 7 марта 2009 года в закрытом городе Саров пропала десятилетняя Лиза Тишкина. Девочка ушла из школы пораньше, а ее мама Дина Горшкова тем временем зашла в магазин и купила Лизин любимый торт. Как вспоминает женщина, тогда у нее в голове пронеслась странная мысль: «Зачем? Дочка всё равно его не попробует».
Последний раз одноклассники видели Лизу на стадионе «Авангард». В городе действует строгий пропускной режим на КПП, каждую машину досматривают. Вывезти ребенка незаметно почти невозможно. В ходе расследования спасатели даже полностью осушили местную реку Сатис.
«Я думаю, тело могло сначала прижать льдом, а потом вдавить в ил, толщина которого в тех местах достигает нескольких метров», — предполагал на условиях анонимности опытный нижегородский поисковик-волонтёр.
Но мама категорически не согласна: ее дочь боялась воды. Следствие проверяло на детекторе лжи даже саму мать и бабушку Лизы. Пожилой женщине от переживаний стало плохо.
Дина Горшкова не сдается до сих пор. В социальных сетях она оставляет пронзительные послания в пустоту. «Снова приближается очередная годовщина пропажи Лизы. 17 лет, у кого-то за это время родились дети и уже заканчивают школу, а о Лизе так ничего и неизвестно», — пишет убитая горем мать.
Ушла в другую сторону.
Весной 2008 года в Омске бесследно исчезла 13-летняя Даша Некрасова. Тот день не предвещал беды. Старшая сестра приготовила для неё обед и разложила баскетбольную форму. Но после уроков школьница пошла вместе с одноклассницей по домам, и больше её никто не видел.
Через несколько дней в колодце неподалёку нашли разбитый пополам телефон девочки, а оперативники отследили маршрут — к ужасу родных, Даша пошла не домой, а в противоположную сторону. На поиски бросили колоссальные силы.
«Город и округ практически закрыли. Почти все машины останавливали, проверяли», — вспоминает экс-оперуполномоченный Намиг Аббасов. Полицейские прочесывали каждый метр. «Первые две недели — золотое время. Мы каждый метр исходили. Проверяли каждый куст, даже на деревья залезали», — признаётся бывший сыщик.
Следствие рассматривало самые разные сценарии. «Она сама не могла потеряться. Если бы несчастный случай, то нашли бы следы, тело. Но не нашли. Значит, похитили. Вероятность этого — крайне высокая», — заявляет Аббасов.
Зеленая «семерка» и поход за дровами.
Осенью 2010 года в Тюмени пропала 12-летняя Аня Анисимова. В роковой день она позвонила матери и сказала, что дойдет до школы сама — девочка спешила раньше обычного из-за дежурства в столовой. Но на уроках она так и не появилась. Следы школьницы обрывались в районе улиц Льва Толстого и Пролетарской.
Один из одноклассников рассказал, что видел Аню неподалеку от школы стоящей рядом с зеленой «семеркой». За полезную информацию полиция объявила награду в один миллион рублей. Неравнодушные тюменцы прочесывали пустыри, а сама пропажа Анисимовой стала отправной точкой для создания добровольческого отряда «Белая Сова». Но найти девочку не удалось.
А в Урюпинском районе Волгоградской области 8 декабря 2010 года бесследно исчез четырехлетний Максим Королев. Ребенок находился дома с няней. Мальчишке стало скучно, и он отпросился сходить за дровами для печки. Няня помогла ему одеться. Выглянув во двор, она увидела, как Максим помахал ей рукой и ушел за ворота. Больше его никто не видел.
Сотрудники милиции, местные жители, казачьи дружины и МЧС прочесали окрестные леса и обследовали все 400 дворов хутора. В поисковом отряде было семь кинологов с собаками, но ни одна из них не смогла взять след. Водолазы проверили береговую линию и дно реки — безрезультатно.
«По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело… Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека», — сообщала тогда старший помощник руководителя Управления по связям со СМИ СУ СКП по Волгоградской области Наталия Куницкая. Но Максима не нашли до сих пор.
Что делать, если пропал ребенок.
«Не ждите. Сразу звоните 112 и обращайтесь за помощью. Чем раньше начинаются поиски, тем выше шансы на благополучный исход», — предупреждает представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина добавляет важный алгоритм: «По закону поиски начинаются сразу после звонка в экстренные службы. Назовите ФИО ребёнка, возраст, особые приметы и описание одежды. Обратитесь к волонтёрам. Обзвоните родственников и друзей ребёнка, попросите их быть начеку и сообщить, если они увидят пропавшего».
Поиск продолжается до тех пор, пока человек не будет найден. И даже спустя годы остается шанс на чудо. В разных уголках страны измученные неизвестностью родители все еще вздрагивают от каждого звонка. Они ждут своих детей и верят, что однажды они вернутся.
