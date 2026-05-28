Школьника в Нижнем Тагиле отправили на шесть лет в колонию за убийство

Инцидент произошел 6 января. Наталья Кирьянова шла из магазина с покупками для рождественского стола — подросток напал на незнакомую ему женщину в подъезде и дважды ударил ножом в живот. Она смогла добраться до квартиры, где родные вызвали медиков, но скончалась в больнице через несколько дней. Школьника задержали и отправили под домашний арест, однако он совершил побег дважды. На это он решился, когда узнал о смерти потерпевшей, и оставил отцу записку о том, что не совершал преступления.