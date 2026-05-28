Глава Верховного суда Краснов поручил оперативно восстановить работу облсуда

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил оперативно восстановить работу Нижегородского областного суда после атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В кратчайшие сроки руководству областного суда необходимо обеспечить безопасный доступ для нижегородцев и создать условия для судейского корпуса и работников аппарата суда.
Как подчеркнул сам Краснов, прошедшая атака БПЛА «не повлияет на реализацию конституционных прав граждан».
Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА. Несколько из них уничтожили над Нижним Новгородом и Кстовом. По предварительным данным, пострадавших нет, работа ПВО продолжается. В результате атаки повреждения получило лишь здание облсуда — там пострадала кровля, последующего возгорания не было. Проезд возле облсуда перекрыт с раннего утра. Все судебные заседания, которые должны были пройти 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, перенесли.
Что делать при атаке беспилотника и как распознать угрозу? Куда прятаться, почему нельзя подходить к обломкам БПЛА и как действовать, если атака застала вас на улице, в машине или дома — читайте в подробном гайде сайта pravda-nn.ru.