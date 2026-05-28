Глава Верховного суда Краснов поручил оперативно восстановить работу облсуда

Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА. Несколько из них уничтожили над Нижним Новгородом и Кстовом. По предварительным данным, пострадавших нет, работа ПВО продолжается. В результате атаки повреждения получило лишь здание облсуда — там пострадала кровля, последующего возгорания не было. Проезд возле облсуда перекрыт с раннего утра. Все судебные заседания, которые должны были пройти 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, перенесли.