Петербуржец предстанет перед судом за выброшенные во дворе химикаты

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего мужчины, который выбросил химикаты в обычный мусор. Дело передано в Красногвардейский суд.
В начале июня 2025 года мужчина перевозил 11 пластиковых канистр с химическими веществами. Вместо того чтобы сдать их на утилизацию, он просто выбросил контейнеры на обычную мусорную площадку во дворе жилых домов. И сделал это под видом твердых коммунальных отходов.
— Экспертиза показала: в канистрах находились вещества I-V классов опасности. Это высшая и другие категории риска. Такие отходы угрожают здоровью жителей и окружающей среде. Химикаты могли отравить почву, воду и воздух во дворе, — сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
К счастью, опасный груз вовремя заметили. Экологическая аварийная служба изъяла все канистры и отправила на утилизацию. Ранее мужчина не был судим.