Нетрезвая женщина укусила сотрудника полиции в Ленобласти

Жительница Приозерского района Ленинградской области предстанет перед судом по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

По версии следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и во время личного досмотра укусила правоохранителя, сообщили в региональном управлении СКР, расследование уголовного дела завершено.

Обвинение предъявлено 40-летней местной жительнице. Следствие указывает, что инцидент произошел 24 апреля. Сотрудник ОМВД по Приозерскому району проводил личный досмотр, когда женщина укусила его за руку. В прокуратуре Ленинградской области уточнили, что пострадало правое предплечье полицейского. Медики зафиксировали ссадины, которые не были признаны опасными для здоровья.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.