В Прикамье в аварии с грузовиком погибли два человека и домашняя птица

Два человека и домашняя птица погибли в ДТП вблизи села Орда, сообщает новостной портал Ординского округа «Мой район».
Смертельное ДТП произошло вечером 22 мая на трассе Голдыри — Октябрьский. 68-летний водитель «Лады Ларгус» с прицепом двигался со стороны Октябрьского, в прицепе перевозил домашнюю птицу на продажу. В 22:35 на 16-м километре после опасного поворота легковушка по неустановленной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым тягачом DAF под управлением 40-летнего жителя Стерлитамака.
42-летняя пассажирка «Ларгуса» скончалась на месте до приезда скорой. Водителя доставили в Кунгурскую больницу, где он умер от травм на следующие сутки. Большая часть птицы в прицепе тоже погибла. Водитель грузовика не пострадал.
