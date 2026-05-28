СКР закончил расследование дела участников «Артподготовки»*, планировавших подрыв военного поезда

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении восьми участников организации «Артподготовка»*. Фигурантов обвиняют в подготовке теракта на железной дороге в Оренбургской области. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд, сообщили в ведомстве в четверг, 28 мая.
Перед судом предстанут Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова и Анна Радионова, а также двое сотрудников ОАО «РЖД» — Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в приготовлении к теракту, участии в экстремистской организации, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.
По версии следствия, фигуранты объединились в террористическую группу под руководством основателя «Артподготовки»* Вячеслава Мальцева**. С апреля по июнь 2024 года они готовили подрыв железнодорожного состава, перевозившего продукцию военно-промышленного комплекса.
Как установили следователи, железнодорожники Мартьянов и Демченко передали сообщникам служебные данные о наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры. Остальные участники группы изготовили самодельное взрывное устройство, привезли его в Оренбургскую область и обеспечивали логистику. Пособничество непосредственному исполнителю теракта, Сергею Яковлеву, оказывалось на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей.
* включена ФСБ в список террористических организаций, ранее признана экстремистской
** внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов