Пропавшую без вести пенсионерку из Воронежской области нашли погибшей

Пропавшую без вести 75-летнюю жительницу села Вязноватовка Нижнедевицкого района Воронежской области нашли погибшей. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в четверг, 28 мая.
Местонахождение Людмилы З. было неизвестно с 26 мая. Об исчезновении дезориентированной пенсионерки волонтёрам сообщил сотрудник полиции. В поиске приняли участие 33 волонтёра и два родственника пропавшей, было сформировано девять пеших поисковых групп.
В кратчайшие сроки добровольцы организовали штаб по месту проживания Людмилы З. В момент выдачи задач стало известно, что камеры видеонаблюдения засняли как пенсионерка направлялась к выходу из села, к трассе.
Позже волонтёрам поступило важное сообщение от сотркдников ДПС. Они видели, как пенсионерка повернула в сторону села Удобное, а это за 37 км от места жительства Людмилы З. В населённом пункте женщина жила до 17 лет, а после переехала. На месте было принято решение перенести штаб в село. Добровольцы осмотрели овраги и пруды, железнодорожную линию, а также расклеили ориентировки. Однако женщина так и не была найдена. Тело пенсионерки обнаружили спустя два дня.