Пропавшую без вести пенсионерку из Воронежской области нашли погибшей

Позже волонтёрам поступило важное сообщение от сотркдников ДПС. Они видели, как пенсионерка повернула в сторону села Удобное, а это за 37 км от места жительства Людмилы З. В населённом пункте женщина жила до 17 лет, а после переехала. На месте было принято решение перенести штаб в село. Добровольцы осмотрели овраги и пруды, железнодорожную линию, а также расклеили ориентировки. Однако женщина так и не была найдена. Тело пенсионерки обнаружили спустя два дня.