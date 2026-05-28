По факту ДТП с автобусами в Казани возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту жесткого столкновения двух пассажирских автобусов на Горьковском шоссе в Казани. Происшествие случилось 28 мая. По предварительным данным, пострадали не менее 12 человек, в том числе четверо детей.
По версии следствия, водители не обеспечили безопасную перевозку пассажиров. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
На месте продолжают работать следователи. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы и пострадавшие. Решается вопрос о процессуальной мере в отношении водителей.
По словам очевидцев, столкновению предшествовала опасная ситуация на дороге. Горожане утверждают, что водители автобусов (36-го и 46-го маршрутов) «играли в догонялки», выясняя, кто из них лучше водит. В какой-то момент водитель 36-го автобуса резко затормозил, пропуская впереди идущую машину. Следовавший за ним 46-й автобус не успел среагировать и на полном ходу врезался в заднюю часть впереди идущего транспортного средства.
Удар был такой силы, что один из автобусов загорелся. Пассажиры получили травмы.