Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области задержали браконьеров с тушей лося

В Самарской области один из нарушителей возместил ущерб в 240 тысяч рублей.

Источник: комитет охоты и рыболовства Самарской области

В Самарской области задержали четырех браконьеров. В Шенталинском районе у нарушителей нашли разделанную тушу незаконно добытого самца лося. Об этом сообщает комитет охоты и рыболовства Самарской области.

«В начале мая 2026 года на территории охотничьего угодья задержали автомобиль “Шевроле Нива”. В нем находились четыре человека. При досмотре багажника обнаружили разделанную тушу лося и орудия незаконной охоты», — рассказали в комитете.

По данному факту завели уголовное дело. Один из нарушителей уже возместил ущерб государству в 240 тысяч рублей. В комитете напомнили, что браконьеров привлекают к ответственности с конфискацией орудий охоты и транспортных средств. С начала 2026 года общая сумма возмещенного ущерба в бюджет области составила более 2,6 миллиона рублей.