В Самарской области задержали браконьеров с тушей лося

В Самарской области задержали четырех браконьеров. В Шенталинском районе у нарушителей нашли разделанную тушу незаконно добытого самца лося. Об этом сообщает комитет охоты и рыболовства Самарской области.
«В начале мая 2026 года на территории охотничьего угодья задержали автомобиль “Шевроле Нива”. В нем находились четыре человека. При досмотре багажника обнаружили разделанную тушу лося и орудия незаконной охоты», — рассказали в комитете.
По данному факту завели уголовное дело. Один из нарушителей уже возместил ущерб государству в 240 тысяч рублей. В комитете напомнили, что браконьеров привлекают к ответственности с конфискацией орудий охоты и транспортных средств. С начала 2026 года общая сумма возмещенного ущерба в бюджет области составила более 2,6 миллиона рублей.