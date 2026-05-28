Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курский механизатор получил тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ

Украинский БПЛА атаковал трактор во время полевых работ в Курской области. Находившийся в кабине 56-летний механизатор получил тяжелые ранения. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшего экстренно доставляют в областную больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В приграничном Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Под удар попала сельскохозяйственная техника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

28 мая беспилотник ударил по трактору, работавшему в поле у села Макеево. Находившийся в кабине 56-летний мужчина был тяжело ранен.

«У 56-летнего мужчины тяжелые ранения, его доставляют в Курскую областную больницу. Врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю сил и выздоровления!» — написал Александр Хинштейн.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше