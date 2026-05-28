Курский механизатор получил тяжелые ранения при ударе дрона ВСУ

В приграничном Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Под удар попала сельскохозяйственная техника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
28 мая беспилотник ударил по трактору, работавшему в поле у села Макеево. Находившийся в кабине 56-летний мужчина был тяжело ранен.
«У 56-летнего мужчины тяжелые ранения, его доставляют в Курскую областную больницу. Врачи окажут всю необходимую помощь. Желаю сил и выздоровления!» — написал Александр Хинштейн.