По делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле суд допросил 73 потерпевших

Фигурантами дела являются трое сотрудников АО «ГАЗЭКС». Они обвиняются в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ). Кроме того, обвинение предъявлено собственнице квартиры, где, по версии следствия, произошла утечка газа. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).