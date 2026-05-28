Корнилова-младшего лишили прав и оштрафовали после ДТП на Зеленском съезде

21-летнего нижегородца лишили водительских прав на 1 год 11 месяцев, а также оштрафовали на 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Речь идет о Корнилове-младшем, сыне известного нижегородского бизнесмена и бывшего руководителя ГК «Луидор» Сергея Корнилова (ушел из жизни летом 2024 года).
Напомним, что неделю назад, 20 мая, молодой человек на желтом «Мерседесе» устроил ДТП на Зеленском съезде. В тот же день, уже после скандальной аварии, Корнилова-младшего обнаружили в одном из ресторанов города. Из-за неподобающего поведения 21-летнего виновника ДТП произошел конфликт между молодым человеком, его другом и администрацией заведения.
Позже в полицию поступило обращение от представителей ресторана. В итоге сыну бизнесмена дали десять суток административного ареста за мелкое хулиганство, а его друг подвергся аналогичному наказанию.
В четверг, 28 мая, стали известны новые подробности: по решению суда у молодого человека отобрали водительские права на 1 год и 11 месяцев. Также он оштрафован на 45 тысяч рублей.
Напомним, что известная журналистка Ксения Собчак возмутилась отменой уголовного дела в отношении нижегородца Корнилова.