Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты

Милиция задержала минчанина, прятавшегося в поле.

Источник: Комсомольская правда

Милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками Заводского РУВД был задержан 38-летний житель Минска, которые подозревается в краже денег у своей сожительницы.

Пара около года жила вместе, строила планы на свадьбу. Однако, в последнее время девушка стала замечать пропажу своих денег. Сначала из квартиры исчезли 1000 долларов и 4000 белорусских рублей. Позднее с банковской карты минчанки было списано более 7500 рублей.

Поскольку женщина доверяла своему партнеру (давала свой телефон, сообщала пароли и данные для доступа в интернет-банкинг), то сразу же заподозрила его и напрямую спросила про кражу денег.

«Мужчина все отрицал, а затем скрылся: он спрятался в поле и готовился покинуть страну. Там его и задержали оперативники после того, как потерпевшая обратилась в милицию», — привели подробности в милиции.

По словам минчанин, он проиграл все деньги своей возлюбленной и испытывает чувство стыда. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за кражу.

Ранее минчанка вызвала милицию после криков соседки, которая пришла на свидание.

Тем временем под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка.

Также мы писали, что в Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке.