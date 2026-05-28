Милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками Заводского РУВД был задержан 38-летний житель Минска, которые подозревается в краже денег у своей сожительницы.
Пара около года жила вместе, строила планы на свадьбу. Однако, в последнее время девушка стала замечать пропажу своих денег. Сначала из квартиры исчезли 1000 долларов и 4000 белорусских рублей. Позднее с банковской карты минчанки было списано более 7500 рублей.
Поскольку женщина доверяла своему партнеру (давала свой телефон, сообщала пароли и данные для доступа в интернет-банкинг), то сразу же заподозрила его и напрямую спросила про кражу денег.
«Мужчина все отрицал, а затем скрылся: он спрятался в поле и готовился покинуть страну. Там его и задержали оперативники после того, как потерпевшая обратилась в милицию», — привели подробности в милиции.
По словам минчанин, он проиграл все деньги своей возлюбленной и испытывает чувство стыда. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за кражу.
