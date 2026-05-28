Восемь подростков-зацеперов выявили в Сочи за месяц

За прошедший месяц правоохранители в Сочи выявили восемь несовершеннолетних, участвующих в опасном зацепинге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.
В рамках проверок полицейские обнаружили 13−15-летних подростков, которые на объектах железнодорожного транспорта, в частности на участке между станциями «Мацеста», «Хоста» и «Известие», цеплялись между вагонами электропоезда. Подростки также публиковали свои опасные действия в социальных сетях, что привлекло дополнительное внимание к проблеме.
Инспекторы провели профилактические беседы с нарушителями, их законными представителями и педагогами, напомнив об опасности таких действий и ответственности за нарушение правил. По фактам нарушений материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.
«В дальнейшем нарушители будут поставлены на внутришкольный учет и занесены правоохранителями в список лиц, склонных к совершению транспортных правонарушений», — отметили в ведомстве.