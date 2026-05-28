Семье погибшего 32-летнего кавалера Георгиевского креста под Воронежем передали орден Мужества

На передовой рядовой Битеньков регулярно подвозил боеприпасы на передовую, а однажды под шквальным огнем противника вместе с товарищем на руках эвакуировал раненых сослуживцев до укрытия, за что был удостоен Георгиевского креста IV степени. Также боец проявил исключительную смекалку и дерзость, сумев пробраться на территорию противника и угнать вражескую БМП, заполненную боеприпасами. Летом 2024 года он погиб при выполнении очередного боевого задания.